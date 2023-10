C’è bisogno di punti in casa Valdinievole Montecatini se si vuole restare attaccati al trenino dei playoff e la trasferta di oggi a Larderello è per i biancocelesti l’occasione giusta per far bottino pieno e magari ridurre il distacco che si è creato tra i montecatinesi e le tre formazioni che sono appaiate al secondo posto del girone A di Eccellenza, dietro alla capolista Fratres Perignano. Quattro punti dalla seconda piazza iniziano a essere un gap sostanziono per cui c’è un solo risultato a disposizione se si vuole restare in alto: la vittoria.

La Geotermica si trova all’ultimo posto in classifica, con soli due punti. Nelle sei partite giocate fino a oggi non ha messo a segno gol. Per Montecatini insomma un ostacolo che deve essere superato anche per dimenticare definitvamente la figuraccia interna di domenica scorsa contro lo Sporting Cecina, parzialmente archiviata dalla buona prestazione in Coppa Italia col Signa che ha generato vittoria e qualificazione ai quarti di finale. "Vogliamo tornare a vincere anche in campionato – le parole di mister Tocchini –. Sicuramente troveremo un avversario che vuole sbloccare il suo attacco e prima o poi ci riuscirà. Sarà fondamentale giocare concentrati e non sottovalutare l’avvesario".

Tocchini fa il punto sulle scelte di formazione con cui affrontare la Geotermica: "Per quanto riguarda la nostra situazione degli assenti, mancheranno i soliti indisponibili e Marseglia che deve scontare l’ultima giornata di squalifica, Dingozi non è al top, Volpi non so se ce la farà a recuperare come Cortesi. Ci sarà certamente qualche giovane della formazione Juniores per completare la rosa".

Questa la probabile formazione di domani: Gega, Fanti, Coselli, Veraldi, Fedi, Torracchi, Rosati, Bibay Gerti, Dingozi, Bibay Gersi, Bacci. Intanto mercoledì scorso, dopo il successo con il Signa, il direttore sportivo Simone Mariotti si è recato a Firenze nella sede della Lnd Toscana, dove ha ritirato la coppa per la vittoria dello scorso campionato di Promozione.

Stefano Incerpi