Dimensione Corse cala il "Settebello" nel MOTORI "Città di Lucca" Rally2 e Rally4

È una presenza massiccia, carica di ambizione, quella proposta da Dimensione Corse alla Coppa Città di Lucca, appuntamento valido per la Coppa Rally di Zona 6 che coinvolgerà – nel weekend – le strade della provincia di Lucca. A rappresentare il sodalizio di Pescia saranno sette equipaggi, coinvolti in un confronto che li chiamerà all’espressione sui chilometri delle prove speciali Tereglio, San Rocco e Boveglio.

Sarà bagarre, nella classe "regina", la Rally2. A raccogliere il guanto di sfida, nella classe monopolizzata dal marchio Skoda, è stato Frido Pieretti. Per l’esperto pilota, affiancato da David Castiglioni sulla Skoda Fabia Rally2 Evo di MM Motorsport, si prospetta la possibilità di riscattare l’amaro ritiro accusato al Rally degli Abeti, dopo aver concluso in top-ten il Trofeo Maremma. Ritorno al volante della Skoda Fabia Rally2 Evo, dopo il Motors Rally Show di inizio stagione, per Davide Giovanetti. Il driver, che sarà affiancato da Alessio Rossi, cercherà chilometri per ritrovare gli automatismi con la Skoda Fabia Rally2 Evo di MM Motorsport.

Nel panorama a due ruote motrici, si attendono conferme da Marco Mori, chiamato alla terza esperienza sulla Peugeot 208 Rally4 curata tecnicamente da GF Racing, interprete sulle strade che hanno segnato il debutto del portacolori sulla vettura, condivisa con Emanuele Dinelli.