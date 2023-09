Derby del Montalbano: Larcianese ko a Calcio, tanti rimpianti

La Larcianese è tornata dalla trasferta di Lamporecchio con tanta amarezza. Nell’ambiente viola è forte la delusione di avere perso una partita, il derby del Montalbano contro la Lampo Meridien, giocata bene e dominata per larghi tratti della gara. Il tecnico della Larcianese Maurizio Cerasa è piuttosto esplicito nella sua analisi: "È una sconfitta che dà molta amarezza per il mondo nel quale è maturata. Nel primo tempo, oltre al gol di Biagioni (nella foto), potevamo segnare altre reti. Invece si è chiuso in parità. Abbiamo dominato la gara. Poi nella ripresa il doppio episodio dell’espulsione di Monti, a mio avviso ingiusta, e del gol su posizione di Bastogi ha indirizzato la gara. Il risultato finale ci ha penalizzato troppo: è bugiardo e non rispecchia l’andamento della partita. Abbiamo dimostrato in larghe parti della gara di essere superiori alla Lampo Meridien. Comunque complimenti all’allenatore Montagnolo e all’avversario, capace di sfruttare ogni episodio". Cerasa guarda comunque con fiducia al futuro: "Nonostante la sconfitta abbiamo fatto passi in avanti dal punto di vista del gioco. La strada è quella giusta". Nella prossima giornata la Larcianese giocherà in casa, allo stadio Idilio Cei, contro il Castelnuovo Garfagnana.

Massimo Mancini