Delfino Pescia riparte con grande entusiasmo

Una squadra attesissima. È arrivato il momento del debutto per i pallavolisti del Delfino Pescia. Dopo la stagione dei record nel torneo di Prima Divisione Territoriale con coach Davide Saielli in panchina, alla guida della formazione è arrivato Pietro D’Onofrio, tecnico di lungo corso, che ha esperienza da vendere, per disputare il campionato di serie D.

L’organico allestito in estate pare valido: dovrebbe (meglio adoperare il condizionale, specie nello sport) farsi valere in un torneo che prenderà il via in questo primo weekend di novembre. Questi i giocatori che comporranno la rosa rossoblù: il libero Andrea Fronteddu, l’opposto Andrea Giannoni, gli schiacciatori Davide De Cicco, Gabriele Benvenuti, Leonardo Pellegrini, Matteo Gigante e Renato Kasa, i centrali Edoardo Sonatori e Federico Cavallacci, il centraleopposto Samuele Tintori, i palleggiatori Leonardo Salani e Samuele Pala.

La compagine è stata inserita nel girone B: un raggruppamento particolarmente impegnativo, con rivali di valore che costringerà il Delfino Pescia al massimo impegno fin dall’avvio del campionato, per cercare così di iniziare la stagione con buoni risultati. Ecco quindi le avversarie della formazione allenata da D’Onofrio: giocherà, quindi, contro il Dream Volley Pisa Migliarino e ancora Honda Di Carelli & Bussola Vbc Calci, Invicta Volleyball Ermini Costruzioni Grosseto, Lupi Santa Croce, Metodo Volley Camaiore, Pallavolo Massa Carrara, Cascine Volley Empoli, Borgo Rosso Volley e Pallavolo Rosignano.

Gianluca Barni