Delfino Pescia eliminata dal Giotti. Montebianco Pieve raggiunge la salvezza

Chiusura di stagione tra gli applausi, nonostante tutto. La Delfino Pescia conclude il suo cammino-playoff, perdendo 3-0 (23, 22, 20 i parziali) ad Alberghi di Pescia contro il Giotti Victoria, che già a Siena una settimana prima si era imposto con il punteggio di 3-2. Siena va avanti, inseguendo il sogno-promozione in B2. Pescia, che perderà il suo bravissimo allenatore Alessandro Bigicchi per problemi familiari, si ferma. Salvezzaper il Montebianco Pieve a Nievole, che conserva la serie C maschile ai playout: dopo aver violato 3-1 il campo del Firenze Ovest, la formazione valdinievolina si ripete con eguale punteggio: 3-1, 25-22, 22-25, 25-16, 25-18 alla palestra Fanciullacci di Pieve a Nievole. "Le giocatrici senesi sono state più brave rispetto alla prova d’andata – commenta coach Bigicchi – specie con banda e opposta. Noi siamo stati in partita nei primi due set, per poi calare alla distanza. Comunque sono contento: le atlete hanno dato il massimo con le ultime residue energie disponibili. Sebbene a ranghi ridotti da novembre ad oggi, abbiamo fatto il massimo, cogliendo il terzo posto nella regular season. La stagione può dirsi molto positiva, il risultato è quello giusto. Forse, se avessimo vinto la prima partita fuori casa, avremmo avuto qualche chance in più di passare il turno, ma coi se e con i ma non si va da alcuna parte. È stata una buona stagione sotto il profilo dei risultati, un’annata difficile dal lato-infortuni e quindi della gestione degli allenamenti settimanali". Adesso probabile una settimana di stop alle sedute di allenamento e poi la dirigenza pesciatina farà le sue riflessioni, riportando verosimilmente il gruppo in palestra per vedere come organizzare il prossimo torneo di serie C. A meno di colpi di scena, nella prossima stagione non ci sarà Bigicchi in panchina, ma un altro tecnico. Possibile anche un ringiovanimento dell’organico. Gianluca Barni