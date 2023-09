Delfino cambia vice: Benvenuto Stefano Capponi nel Volley

La prima squadra femminile della Pallavolo Delfino Pescia cambia vice allenatore: saluta Luca Gribaldo, ringraziandolo per l’ottimo lavoro svolto e augurandogli le migliori fortune personali e professionali, e dà un caloroso benvenuto nello staff tecnico rossoblù a Stefano Capponi. Di origine ligure, Capponi vive in Toscana da 12 anni nei quali ha ben operato alla Nottolini Capannori, ove si è occupato principalmente del settore giovanile. Nelle ultime tre stagioni, però, ha guidato pure la prima squadra di B1 del sodalizio lucchese, raggiungendo i playoff per salire in A2. Adesso si… sdoppierà: continuerà la sua attività con le squadre del vivaio della Nottolini e aiuterà il neo coach pesciatino Simone Fiori, con il quale ha già collaborato in passato per 8 anni. Ricordiamo che agli ordini di Fiori e Capponi ci saranno le seguenti atlete: la palleggiatrice Emily Bontà, le bande Giorgia Rossi, Veronica Biagi, Asia Sentieri, la bandaopposta Alessia Frediani, l’opposta Asia D’Otre, le centrali Greta Menicocci, Alice Castiglioni e Veronica Bettaccini, i liberi Asia Ceragioli ed Erika Tamburini, l’ultimo colpo – in ordine temporale – della direttrice sportiva Valentina Maltagliati. Una rosa-giocatrici di prim’ordine. Questi, invece, saranno gli avversari che il Delfino troverà nel proprio girone del campionato di serie C: a differenza della passata annata, è stato inserito nel raggruppamento C, quello del mare, e se la vedrà con la Pallavolo Follonica, il Volley Livorno, l’Ecoresort Paradu Donoratico Volley, la Baia del Marinaio Volley Cecina, l’Oasi Volley Viareggio, il McDonald’s Volley Porcari, la Robur Massa, il Volley Cascina, il Volley Peccioli e la Pediatuss Pallavolo Casciavola.

Gianluca Barni