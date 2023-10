Del Re con rotazioni ridotte all’osso

Il primo turno infrasettimanale del campionato arriva in un momento delicato per la Gema Pallacanestro Montecatini, costretta agli straordinari fra infortuni, rotazioni corte e trasferte extra large. Appena il tempo di ricaricarsi dopo il lungo viaggio in terra campana, dove domenica la truppa di coach Marco Del Re, falcidiata dalle assenze , ha lottato a lungo prima di arrendersi alla Geko Sant’Antimo, ed è già tempo di una nuova sfida, stavolta alla Pallacanestro Fiorenzuola, formazione che nell’ultimo turno si è sbarazzata abbastanza agilmente di un avversario come Desio, capace di trascinare a gara-5 la Libertas Livorno nel primo turno playoff della scorsa stagione. Quella che attende Savoldelli e compagni questa sera alle 20:45 al PalaTerme è quindi una gara da non prendere assolutamente alla leggera, tanto più se si considera che coach Marco Del Re sarà ancora senza due pedine fondamentali come Mastrangelo e Angelucci: "L’obiettivo principale in questo momento è quello di recuperare il massimo delle energie perché oltre alle solite due assenze quasi certe c’è anche un Mazzantini che dopo aver giocato trentasei minuti su quaranta è uscito dal parquet di Sant’Antimo con un problema al piede, quindi saremo nuovamente obbligati a spremere al massimo dal punto di vista del minutaggio i giocatori disponibili - commenta il tecnico labronico -. La squadra è pronta ad un’altra partita di sacrificio, so che i ragazzi non si tireranno indietro ma contro un avversario che giocherà una partita di grande agonismo serve giocare con applicazione e concentrazione per tutti i quaranta minuti, quello che forse ci è mancato domenica dove a volte abbiamo avuto dei cali di tensione".

A non far dormire sonni tranquilli ai leoni termali c’è anche un avversario che coach Del Re conosce bene, per averlo affrontato anche lo scorso anno alla guida della Bakery Piacenza: "Fiorenzuola è una squadra che ha mantenuto sostanzialmente lo zoccolo duro dello scorso anno, composto da Bottioni, Venturoli, Ricci, Re e Giacchè, al quale ha aggiunto il play croato Sebic, la guardia Voltolini e il centro Seck da Roseto, tutti giocatori con punti nelle mani - commenta il condottiero della Gema – Sono temibili, amano giocare ad alta intensità e dovremo adottare i giusti accorgimenti per cercare di farli correre il meno possibile. Quel che mi preoccupa di più è che nella loro ultima partita si sono potuti permettere di ruotare con dodici effettivi e quindi risparmiare energie per questo match, cosa che noi a Sant’Antimo non abbiamo potuto fare".

Filippo Palazzoni