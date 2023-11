Del Re applaude la Gema: "Squadra tosta e vincente"

Quella ottenuta domenica al PalaTerme dalla Gema Montecatini contro la Bakery Piacenza è stata la classica vittoria sporca, sudata, sofferta, di quelle che quando arrivano sono doppiamente ben accette, perché vincere quando non riesci ad esprimere la miglior versione della tua pallacanestro in un campionato competitivo ed equilibrato come la Serie B Nazionale non è così usuale e dunque ancora più importante. "Sono due punti fondamentali – ammette coach Marco Del Re –. Non siamo stati brillantissimi, ma i ragazzi ci tenevano veramente tanto a vincere, specialmente chi l’anno scorso militava a Piacenza. In più abbiamo dovuto fare a meno di Mazzantini, che in questo momento è uno dei migliori realizzatori del campionato, ma siamo stati comunque bravi nell’arco dei quaranta minuti a portarla a casa. I ragazzi sentivano questa partita più del dovuto e per lunghi frangenti è un po’ mancata la lucidità".

Dando un’occhiata alle statistiche non è difficile individuale nella lotta a rimbalzo il motivo della sesta vittoria stagionale dei leoni termali, quello che non si spiega è come faccia una squadra che cattura venti rimbalzi in più dell’avversario (54-34 il computo finale) a imporsi soltanto di quattro lunghezze: "Una parziale spiegazione la danno le 21 palle perse da parte nostra, molte frutto di indecisione: abbiamo cercato di servire i lunghi senza troppa convinzione, dando spesso palloni irraggiungibili, cosa che solitamente non facciamo – commenta il tecnico rossoblù –. È stata una partita veramente complicata, le rotazioni già corte sono state ulteriormente ridotte all’osso dai problemi di falli di alcuni giocatori, vedi Passoni e Corgnati, questo ha tolto ritmo alla squadra in nei momenti in cui stavamo facendo bene. Nonostante le tante cose da correggere voglio prendere tutto quello che c’è stato di buono nella partita perché eravamo in condizioni critiche, con due assenti e altri giocatori come Savoldelli nemmeno vicini alla loro migliore condizione e al termine di una settimana veramente complicata, ma siamo riusciti comunque ad avere la meglio. Vincere è un risultato che ti dà sempre serenità ma in questo caso per noi è una vera e propria boccata di ossigeno".

Filippo Palazzoni