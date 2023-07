Davide Incerpi dal Ponte 2000 all'Empoli: Calcio Pulcini con l'Empoli Davide Incerpi, ragazzino di 14 anni, passa dal Ponte 2000 all'Empoli per far parte della squadra Pulcini. Un orgoglio per la società biancorossa che continua a sfornare giovani interessanti. Auguri a Davide per un futuro di soddisfazioni.