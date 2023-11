Dany Quarrata va ko sul campo di Legnaia

Una rarità: il poker di sconfitte. Il turno infrasettimanale non porta fortuna alle nostre squadre di serie B Interregionale e C: perdono tutte. In B Interregionale, il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata cade 77-60 a Firenze contro la Cantini Lorano Olimpia Legnaia; in C, girone A, pesante stop interno della Valentina’s Camicette Bottegone (90-64 con l’Uappala Hotels Us Livorno); in C, girone B, l’Endiasfalti Agliana si arrende 76-60 alla capolista Enic Pino Basket Firenze al Pala Capitini, mentre la Gioielleria Mancini Monsummano cede 72-60 in casa della Juve Pontedera. In classifica, il Dany Basket scende al quinto posto con 8 punti, a 2 lunghezze dalla prima della classe solitaria, Empoli; Bottegone è nono a 2; Monsummano e Agliana rispettivamente nono e decimo a 2. Quarrata tornerà in campo questa, a partire dalle 21 al PalaMelo della città del mobile, per ospitare Sestri Levante, decimo a 2. Bottegone giocherà domani, dalle 18 ad Altopascio, mentre questa sera, dalle 21 a Ponte Buggianese, derby tra Monsummano e Agliana.

"L’Olimpia Legnaia ha vinto con merito – fa sapere il diesse mobiliero Marco Nannini –. Ha deciso l’ultima frazione di gioco, nella quale i fiorentini hanno dominato. Peccato perché arrivavamo dal bel successo contro Empoli". Questo il tabellino di Quarrata: Marini, Mustiatsa 15, Balducci 8, Molteni 5, Falaschi 3, Calugi 3, Regoli 13, Antonini 6, Tiberti 7, Marini ne, Sevieri ne, Pieralli ne, Agnoloni ne.

Brutto ko interno per Bottegone, che ha dovuto fare a meno di Riccio infortunato. Questo il tabellino di Bottegone: De Leonardo 1, Poli, Magnini 6, Santangelo 12, Pierattini 8, Mati 13, Leoni, Banchelli 9, Cukaj 6, Milani 7.

Agliana non riesce a contenere l’energia dei fiorentini e, a causa di qualche fischio dubbio, subisce un parziale irrecuperabile all’inizio dell’ultimo quarto. Questo il tabellino di Agliana: Nieri 5, Bibaj, Mucci 2, Bonistalli 9, Andrei, Zita 7, Bacci 2, Rossi 15, Mbengue 3, Cannone 8, Catalano 9, Baroncelli.

Gianluca Barni