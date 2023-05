Ctt Monsummano U14 è campione regionale

La Pallavolo Monsummano vince il titolo regionale under 14. "L’ultima stratosferica partita al Palaicad contro la corazzata Savino del Bene Scandicci è il giusto epilogo di una cavalcata da incorniciare" fa sapere la società. È il secondo anno consecutivo che la squadra del patron Maurizio Castagna partecipeerà alle finali nazionali Under 14 previste quest’anno a Cesena dal 16 al 21 maggio prossimi. La squadra sponsorizzata da Conad Cintolese ha iniziato subito la stagione agonistica con la vittoria del Torneo di Cecina, preludio di un campionato che ha visto anche la vittoria del girone C e successi in tutti i passi dei play off aggiudicandosi al Palasport di Porcari il titolo territoriale contro le viareggine dello Jenco Volley School. L’accesso al regionale è stato diretto per il Team di Landi e Paganelli riportando due sconfitte di misura con Ariete Prato e New Life Project Livorno. A cadere poi sotto i colpi del CTT sono stati invece Valdarninsieme Figline, Grosseto, Rosignano, Giotti Colle Val d’Elsa e Savino del Bene Scandicci. Nell’ultimo e decisivo match proprio contro la forte compagine fiorentina, le termali hanno dimostrato la loro grinta. In campo sono scese Caseti al palleggio, Montesano opposto, Del Vigna e Traversi centrali, Ciomei e Frusciante di banda. A disposizione di Landi e Paganelli: Biondi, Bocini, Fanti, Razzoli e Tofanelli, pronte a supportare le compagne in caso di bisogno. Le termali sanno che per tenere il ritmo devono armarsi di pazienza: con tenacia recuperano i mini break che si instaurano nel corso del primo set. Queste le ragazze che hanno fatto l’impresa: Greta Biondi, Asdia Bocini, Matilde Caseti, Eleonora Ciomei, Silvia Del Vigna, Elena Fanti, Matilde Frusciante, Aurora Montesano, Giorgia Razzoli, Lisa Tofanelli, Giorgia Traversi. Primo Allenatore: Renella Landi, vice Eleonora Paganelli, team Manager Monica Iannucci.

Arianna Fisicaro