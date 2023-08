CT Montecatini: 3 Successi Giovani al Torneo di Tennis

Definiamoli ragazzi promettenti. Il Circolo Tennis Montecatini gioisce dei risultati ottenuti da alcuni elementi del proprio settore agonistico, che hanno ben figurato a un torneo giovanile, con formula "rodeo" (partite a 4 giochi), organizzato nella bergamasca. Per i nostri portacolori, tre primi posti con Edoardo Rossi nella categoria Under 12, Niccolò Betti nell’Under 14 e Giorgia Biondi nell’Under 12, oltre tre seconde piazze con Aurelio Ramello nell’Under 12, Giada Vadalà nell’Under 12 e Giorgia Biondi nell’Under 14.

I giovani tennisti, autori di prove davvero soddisfacenti, sono stati accompagnati nell’occasione dai maestri Alessio Di Stefano e Aurora Lisi. "Dirigenti e tecnici del Circolo Tennis Montecatini si congratulano con tutti i ragazzi che hanno partecipato alla competizione sportiva, non solo con vincitori e finalisti – commenta il club –. Complimenti sentiti, quindi, a Tommaso Silvestri, Niccolò Betti, Aurelio Ramello, Edoardo Rossi, Gabriele Tassone, Antony Vladutu, Giada Vadalà e Giorgia Biondi, che hanno dimostrato un eccellente comportamento sia in campo sia fuori dal rettangolo di gioco, tenendo alto il buon nome della Montecatini sportiva. Un enorme grazie va a tutte le loro famiglie per la fiducia accordataci. Non possiamo che essere contenti, data l’ottima riuscita della trasferta, la quale è stata organizzata con l’obiettivo primario di far crescere e appassionare i ragazzi sempre di più a questo meraviglioso sport chiamato tennis. Un’esperienza importante, che ha regalato soddisfazioni, ma che servirà loro soprattutto nel prossimo futuro. Un ringraziamento va anche ai maestri accompagnatori Aurora e Alessio, bravissimi nell’allestire il viaggio nella bergamasca, autentici campioni di professionalità. Ora, comunque, testa sulle spalle e racchetta tra le mani: dopo la naturale gioia per questi esiti, è tempo di continuare ad allenarsi e giocare con il sorriso sulle labbra".

Gianluca Barni