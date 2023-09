Coppa Toscana: Pareggio 0-0 a Calcio per il Via Nova

La Coppa Toscana di Prima categoria 20232024 ha preso il via con due pareggi ed una vittoria. La vittoria la centra l’Unione Tempio Chiazzano, che si impone per 1-0 sul campo del C.Q.S. Pistoia: ai ragazzi guidati da Montuori è bastata la rete siglata da Zoppi. I due pari arrivano invece dai match Staffoli-Via Nova e Jolo-Quarrata, finiti rispettivamente 0-0 e 2-2. In quest’ultima sfida gli ospiti sono andati avanti di due gol con Compagnone e Doumbia, ma sono poi stati raggiunti dalle marcature messe a segno da Melani e Ciolini. In Seconda categoria la Coppa Toscana regala le vittorie (3-1) della Virtus Montale ne derby contro l’Antares Montale, dell’Olimpia Quarrata, che supera per 1-0 l’Atletico Casini Spedalino, e del Cintolese (1-2) sul San Felice.

Simone Lo Iacono