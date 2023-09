Coppa Toscana, i verdetti Primo stop per il Pescia

Dalla seconda giornata della Coppa Toscana di Prima categoria ecco arrivare i primissimi verdetti della stagione. La vittoria per 2-1 degli Amici Miei sul C.Q.S. Pistoia porta infatti all’eliminazione della squadra giallo-verde-rossa dalla competizione. La gara viene decisa dalle reti di Stasi e Benedetto, alle quali si era intervallato il gol del pareggio siglato da Bugelli. Non avendo racimolato alcun punto nelle due gare giocate nel gironcino da tre squadre, il C.Q.S. Pistoia dice quindi addio alla Coppa Toscana, mentre gli Amici Miei si giocano il passaggio al turno successivo nella sfida in programma in casa dell’Unione Tempio Chiazzano il prossimo 20 settembre, un match a tutti gli effetti già decisivo per proseguire il cammino nella manifestazione.

Parte male con una sconfitta il percorso del Pescia in Coppa. Nel match disputato sul campo dell’Academy Porcari, i rosso-neri vengono sconfitti per 1-0. Decide la contesa il gol realizzato da Risolo. Preoccupa l’infortunio occorso a Biggi, avvenuto attorno al 20’ di gioco, con l’attaccante del Pescia che viene addirittura soccorso dall’ambulanza. Ancora da stabilire l’entità del problema. La formazione allenata da Michelotti si gioca adesso il tutto per tutto nell’ultimo match del girone contro il Capannori, anch’esso da disputare il 20 settembre.

Nella Coppa Toscana di Seconda categoria i match in programma erano ben sei. Due si sono conclusi a reti bianche: stiamo parlando di Montalbano Cecina-San Felice, con lo 0-0 finale che porta all’eliminazione della squadra ospite, e di quello fra Montagna Pistoiese (nella foto) e Academy Tau.

Borgo a Buggiano ed Atletico Casini Spedalino vincono invece in casa: i borghigiani lo fanno in maniera prorompente, superando con un nettissimo 3-0 il Mezzana, grazie ai gol segnati da Anzuini, Peluso e Ricci; l’Atletico invece batte per 2-1 il Tavola Calcio, in un match in cui sono andati a segno Niki Lopes e Ciaccio.

L’unica vittoria esterna la centra il San Niccolò, che espugna per 2-1 il campo dell’Antares Montale: Cirino porta avanti l’Antares, che poi viene rimontata e superata dai gol messi a segno da Greco e Lucchesi. Avendo perso tutti e due gli incontri giocati, l’Antares Montale viene eliminato dalla Coppa Toscana. Il Pistoia Nord invece non va oltre l’1-1 col Chiesanuova: la squadra di Celadon va in vantaggio con Pallara; i pratesi però pareggiano, e fissano il risultato finale sull’1-1. Per poter passare il turno, il Pistoia Nord deve vincere l’incontro contro la Galcianese, in programma il 27 settembre.

Simone Lo Iacono