Coppa di Terza categoria tra Borgo e Real Pittini

Sabato scorso è arrivata la certezza matematica della conquista della promozione in Seconda Categoria, con netto anticipo. In ballo però c’è ancora la Coppa Pezzimenti, che rappresenterebbe la ciliegina sulla torta di una stagione da incorniciare. Per questo al Borgo a Buggiano non dovrebbe mancare la carica motivazionale, nella finale di coppa che prenderà il via alle 21 odierne allo Strulli di Monsummano. La capolista capace di vincere il campionato di Terza Categoria 202223 punta al "double" e per riuscirci dovrà avere la meglio sul Real Borgo Pittini. Una sfida senza storia, sulla carta: in campionato le due squadre sono separate da ben ventisei punti e gli uomini di mister Biagi si sono imposti tanto nel match d’andata (5-0) che al ritorno (2-0). Tutto già scritto, quindi? Assolutamente no, perché i rivali non avranno la minima intenzione di passare per vittime sacrificali e saranno determinati a dare il 110% per conquistare il trofeo. Trattandosi poi di una gara "secca" e non di un torneo che si sviluppa sulla distanza inoltre, tutto può davvero succedere. E non bisogna dimenticare che si tratta del recupero della finalissima, inizialmente fissata per lo scorso febbraio: prima che l’arbitro decretasse la sospensione dell’incontro poco prima della fine del primo tempo a causa della nebbia calata sul campo sportivo, il risultato era di perfetta parità. Ecco perché il Borgo a Buggiano parte indubbiamente con i favori del pronostico, ma il Borgo Pittini può sognare lo "sgambetto".