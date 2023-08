Colpo Upv Buggiano: Focosi torna in Volley

Bel colpo dell’Upv Buggiano. La prima squadra borghigiana, infatti, ha ingaggiato l’attaccante classe 1996, Martina Focosi. Si tratta di un gradito ritorno: a Borgo a Buggiano, Focosi ha mosso i primi passi da pallavolista nel settore giovanile fino a debuttare in serie B2 Nazionale, scendendo poi stabilmente in campo nella C Regionale toscana. In seguito, ha scelto di passare alla Pieve a Nievole in serie D: una categoria nella quale ha giocato pure con la maglia della Nottolini Capannori, prima della promozione in B2 con Pontedera, che ha anticipato le esperienze vissute a Ponsacco e San Miniato.

"Ritorno in una società della quale ho piacevoli ricordi e che ammiro per la sua forza di volontà nel puntare sulle giovani – asserisce –. Proprio la serietà del Buggiano mi ha spinto a riavvicinarmi alla città in cui vivo: soprattutto per il progetto di ripartenza che con una squadra giovane, ma di talento può far tornare il sodalizio ai fasti di un tempo".

Focosi sa bene che sarà un punto di riferimento per le compagne provenienti dall’Under 16.

"Torno a Borgo a Buggiano – spiega – con un bagaglio d’esperienza maggiore rispetto a dieci anni fa. Al tempo, pensavo soltanto ad attaccare “sodo“, ma crescendo ho compreso l’importanza di pallette, pallonetti e dell’accoppiata ricezione-difesa. La varietà di questi colpi e tanta esperienza maturata sono le armi che mi porto dietro assieme alla determinazione: con queste doti spero di riuscire a trascinarmi dietro la squadra, per poterci togliere tante soddisfazioni. Il girone è tosto, con rivali attrezzate e giocatrici di valore, ma daremo il massimo per riuscire a sopperire alla giovane età del gruppo con l’impegno. Sono una alla quale piace vincere. Ho anche un difetto: odio perdere!", chiosa scherzando.

Gianluca Barni