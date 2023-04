Chiesina-Quarrata, uno spareggio In casa anche Cintolese e Cecina

Tutte in casa le tre valdinievoline impegnate nel girone F del campionato di Seconda categoria. Il Cintolese (40 pnti) ospita il Prato Social Club, capolista indiscusso e già vincitore del campionato. Il Cecina 2000, che è la squadra con il miglior piazzamento grazie ai 44 punti (che potevano essere 49 senza la penalizzazione) riceve il San Niccolo, un’altra squadra dell’alta classifica che occupa il terzo posto con 55 punti. Questa si annuncia come una delle partite dal pronostico più incerto. Si passa invece alla bassa classifica con la sfida tra Chiesina Uzzanese e Olimpia Quarrata. Anche qui uno spareggio in chiave play-out. Con l’ultimo posto ormai da tempo assegnato ai Giovani Vinci, si gioca per avere la migliore posizione nei play-out. Gli amaranto devono assolutamnente sfruttare il fattore campo: adesso sono terzultimi, ma a un solo punto dall’Antares Montale. Le ultime due partite saranno fondamentali, ma chiaramente oggi serve un risultato positivo contro il Quarrata, penultimo a tre punti.