Chiesina Basket: 5 giocatori lasciano dopo la rinuncia alla D

La scelta operata dalla società di rinunciare alla serie D, fatta per favorire al massimo il proprio settore giovanile, ha spinto alcuni dei giocatori che nella scorsa stagione erano stati fra i protagonisti con la maglia del Chiesina Basket a trasferirsi in altri club, alla ricerca di nuovi stimoli. E i dirigenti dei Wildcats hanno aperto per loro le porte, grati per il lavoro svolto in campo e in allenamento nel corso del campionato 2022-2023, con la consapevolezza che tutti loro sono in possesso delle qualità tecnico-fisiche necessarie per disputare ottimi tornei sia nella stessa serie D che nella serie C unica. Nella stagione 2023-2024, quindi, non indosseranno più il biancorosso di Chiesina Leonardo Meacci, pivot classe ’95 che, dopo essere arrivato acciaccato al Palafiume, ben presto è diventato pedina insostituibile nello scacchiere che era affidato a Carlo Parcesepe, giocatore insostituibile, mano calda e tanti rimbalzi; Andrea Landi, play classe 2000, scuola Use Empoli, autentico velocista ed eccellente difensore; Sasha Pellegrini, regista nato nel 2000, dotato di grande estro, capace di giocate sulla carta impossibili, dalla visione di gioco illimitata, gran realizzatore; i fratelli Pinzani, Cosimo, ala grande di 25 anni, ottimo terminale offensivo, e Niccolò, 22, specialista in difesa.