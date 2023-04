Cestistica finisce ko con Bellaria Derby fratelli Vannini a Matteo

È di nuovo passaggio a vuoto, per la Cestistica Audace Pescia, che al Palaborelli si arrende (74-83, parziali 20-14, 35-36, 52-60) al Bellaria Cappuccini, nella penultima giornata di campionato. Il derby fra i fratelli Vannini, Fabio in maglia rossoverde, Matteo fra i pisani, è appannaggio dell’ala forte ospite, nonostante il buon inizio di partita dei pesciatini. Il primo parziale si chiude con la Cestistica sul +6, vantaggio che si allarga fino al +12 a metà del secondo. Quando, però, arriva la reazione della squadra di Pontedera, punto su punto inizia la rimonta, che si concretizza con il sorpasso (35-36) all’intervallo lungo. Nella terza frazione sono ancora gli ospiti a dettare i tempi, e il Bellaria allunga fino al +8, vantaggio che, poi, riusciranno a deifendere fino alla sirena finale. Agli ordini di coach Ialuna sono scesi in campo Bianucci, Romoli, G.Sodini 10, Ciervo 2, L.Sodini 3, Niccolai 6, Ponzo 5, Ghera 4, Mariottini 2, Lupi 9, Menichini 14 e Vannini 20.