Centro vince lo spareggio, semifinali Torneo dei Rioni di Montecatini Terme

Casina Rossa-Montecatini Alto-Nievole, Marruota-Biscolla-Sottoverga, Musicisti-Sant’Antonio, Centro. Una di queste squadre sarà quella che si aggiudicherà l’edizione 2023 del Torneo dei Rioni di Montecatini Terme. Il nome dell’ultima semifinalista è arrivato dallo spareggio per il 4°e 5° posto, giocato questo giovedì dal Centro contro il Gallo-Salsero-Mezzomiglio, e vinto dalla formazione in maglia bianca per 5-3. La gara disputata sul campo del "Murialdo" regala una vera e propria scorpacciata di gol, ed offre un’elevata quantità di emozioni dal primo all’ultimo minuto di gioco. Dopo due giri di lancette di orologio, è Forcieri a mandare avanti i verdi, con una pregevole giocata personale, che gli permette di battere abilmente il portiere avversario Lupicchi. I bianchi guidati da Gensini non si scompongono, mantengono il giusto ordine in campo, ed all’undicesimo segnano l’1-1 con Magrini. Verdi di nuovo in avanti con Gabbani, ma nella ripresa arriva la remuntada del Centro, che va in gol con Dolfi, Magrini ed Antonelli. Sui tre gol il portiere del Salsero non sembra essere esente da colpe. La gara si mette in discesa per la squadra allenata da Gensini, ma è un’autorete di Magrini a rimettere tutto in gioco. Ci pensa Antonelli, a tempo quasi scaduto, a fissare il punteggio sul 5-3 finale, e a regalare al Centro l’accesso alle semifinali, in programma questo lunedì sera.

Simone Lo Iacono