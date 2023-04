C’è la mano dell’allenatore Mirko Giorgetti nel successo degli Juniores del Fucecchio

Dal mondo del calcio giovanile arriva una importante notizia. Mirko Giorgetti, di Lamporecchio, ha vinto con la propria squadra, il Fucecchio, il campionato regionale juniores elite. Un successo prestigioso per il giovane allenatore, che detiene il Patentino Uefa B. Ha vinto un campionato importante e lo ha fatto con una squadra che ha dominato il proprio girone. La squadra ha chiuso il campionato con 66 punti, che sono il risultato di 20 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte. La formazione ha segnato 78 gol (migliore attacco) e ne ha subite 33. Nella squadra milita un altro lamporecchiano, il promettente Tommaso Pieri. Il tecnico ha dato la dimostrazione di ottime qualità nel e gestire la squadra. Bravo a livello tattico, con grande personalità, riesce ad ottenere dai propri a ragazzi il meglio. Giorgetti ha iniziato ad allenare nel 2010 nella società del Montalbano. Negli anni il suo percorso di crescita come allenatore è stato costante . Nella stagione 2018-19 è stato il vice di Agostiniani, quando con la Lampo sfiorò la promozione in Eccellenza.

Massimo Mancini