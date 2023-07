Cavalli a tempo di Disco music Clelia d’Arc da battere nel "clou"

Smaltita l’adrenalina dei grandi eventi si torna alle corse di routine. Sette belle corse ma anche tanto divertimento a bordo pista con la "Disco Music del Trotto" allestita nell’area dell’ex parco giochi. La discoteca all’interno dell’ippodromo è una delle novità più accattivanti della stagione 2023. Questa sera alla consolle il Dj Steve Nocenti pronto a far ballare tutto il pubblico del Sesana con un mix musicale dagli anni Settanta ad oggi. In pista invece il programma offre tanti spunti interessanti ad iniziare proprio dal centrale Premio Kurasyn PB come sesta corsa, è un intricato handicap per cavalli di cinque anni ed oltre sulla distanza del doppio chilometro. Nove cavalli suddivisi su due nastri e il pronostico seppur complicato parte proprio da Clelia D’Arc che dovrà risalire il gap di venti metri ma vista la forma delle ultime uscite non sembra un problema. Va forte ed è affidabile ma dietro a questa cavalla c’è una storia che va oltre i risultati: Clelia è stata comprata alle aste da Antonio Di Nardo perché porta il nome di sua mamma, scomparsa qualche anno fa. Nel 2019 Antonio si era recato a Milano per assistere e non per comprare, quando poi sfogliando il catalogo si è accorto che una cavalla portava il nome che a lui stava più a cuore ha lottato rilancio dopo rilancio per aggiudicarsela. Per questo ad ogni vittoria di Clelia si vede Di Nardo che alza il frustino e manda un bacio al cielo. È un bel motivo per sostenere la figlia di Vivid Wise As anche questa sera ma i rivali non mancano ad iniziare da Zeno Del Ronco che sta attraversando un periodo d’oro. Il varennino Vasty di Poggio potrebbe invece essere il cavallo giusto del primo nastro. In ordine di importanza e non cronologico troviamo il Premio Ironxcell come terza corsa della serata. Sfida per sole femmine di quattro anni sulla distanza del miglio dove Dolce Nera Zs con l’ospite Marco Stefani è la principale candidata al podio.

Martina Nerli