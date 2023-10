Casalguidi, ostacolo Real. C’è Monsummano-S.Piero

L’ottava giornata apre una settimana di tour de force per la Promozione. Nel girone A Casalguidi, Lampo Meridien, Intercomunale Monsumano e Larcianese, complice il turno infrasettimanale che di disputerà mercoledì 1° novembre, sono attese da tre gare in una settimana. Si parte domani con una giornata molto interessante.

Riflettori sul Casalguidi, seconda forza del girone A e pronto a dare l’assalto al primo posto del San Piero a Sieve, distante soltanto un punto. I gialloblù di Benesperi sono attesi da un avversario tosto: al Nuovo Barni infatti arriverà la Real Cerretese, ancora imbattuta in campionato con un record di quattro vittorie e due pareggi. Il Casalguidi ha sin qui disputato un grandissimo inizio di torneo e non è spaventato dall’impegno, ma anzi vuole ottenere un altro risulto importante per conservare la zona altissima della classifica e provare l’assalto al primo posto.

Per compiere il sorpasso, oltre a vincere, il Casalguidi dovrà sperare in un passo falso del San Piero a Sieve, impegnato sempre domenica a Monsummano. L’Intercomunale di Matteoni,reduce dal successo intrasferta contro il Pieve Fosciana, vuole l’impresa contro i mugellani per alzare la sua classifica verso la zona playoff.

Attenzione poi anche agli impegni di Larcianese e Lampo Meridien, entrambe in trasferta. I viola di Cerasa saranno di scena sul difficile campo del Viareggio. La Larcianese arriva dalla splendida vittoria ottenuta contro il Luco per 4-0 e ha l’intenzione di proseguire sulla strada dei risultati postivi, utili per cercare di risalire la classifica dopo un avvio di stagion stentato. Nell’ultima giornata il Viareggio, che con quattordici punti si trova in terza posizione, ha vinto in trasferta superando per due reti a uno il Settimello. Sulla formazione non sarà presente la giovane punta Ndiaye, espulso domenica per doppia ammonizione. Da sottolineare che il difensore Thomas Porciani, con la gara interna con il Luco, ha raggiunto il bel traguardo delle cento presenze con la Larcianese. Il ragazzo classe 2000, arrivato nell’estate 2017 dagli Allievi del Via Nova, ha giocato nella squadra Juniores per poi approdare in prima squadra.

Capitolo Lampo Meridien che, dopo il turno di riposo, riprende il campionato giocando in trasferta sul campo del Castelnuovo Garfagnana. La formazione lucchese, con undici punti, è collocata a metà classifica e nell’ultima giornata di campionato è stata sconfitta in trasferta per due reti a uno dalla Pontremolese. Non sarà una gara facile per la formazione allenata a Montagnolo. L’obiettivo sarebbe quello di conquistare l’intera posta in palio, per salire verso il vertice. Nell’ambiente della Lampo Meridien si spera di recuperare qualche infortunato.

Simone Lo Iacono

Massimo Mancini