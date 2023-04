Calcio Promozione: Larcianese salta il turno e attende la finale dei playoff del 16 aprile

A sei minuti alla fine della partita la Larcianese, con rete segnata da Falorni, conquista l’intera posta in palio e consolida il secondo posto. Grazie al vantaggio di oltre 9 punti sulla quinta in classifica, il Castelnuovo (la regola della forbice di distacco) la formazione viola salta il primo spareggio dei play off e accede alla finalissima in campo neutro domenica 16 aprile. L’avversaria uscirà dal primo spareggio tra Real Cerretese e Pontremolese. Praticamente i viola sono nella stessa posizione di una stagione fa, quando fecero la finale a Lamporecchio contro il Quarrata. Ora si spera in un esito diverso. Chi vincerà i play off del girone A, dovrà vedersela con le altre vincenti dei gironi. Le partite sono in programma il 30 aprile e il 7 maggio. La vincente finale accederà in Eccellenza. La Larcianese, che ha dato l’impressione di avere digerito la sconfitta col Montecatini, affronterà queste gare con la massima determinazione. Maurizio Cerasa ha già programmato le sedute di allenamento per far trovare alla squadra la giusta condizione agonistica.

M.M.