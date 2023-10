Calcio: Lampo Meridien, Attenzione al Maliseti Seano: Scontri Diretti in Promozione

Tornano in campo domani le nostre quattro formazioni per la quinta giornata del girone A di Promozione. La Larcianese, costretta a migrare al Brizzi di Margine Coperta complice l’indisponibilità, causa riseminatura del manto erboso, dello stadio Cilli, se la vedrà alle 15.30 contro il Maliseti Seano. Per quanto riguarda la formazione sarà assente il centrocampista Marianelli. Tutti a disposizione gli altri giocatori. Intanto dallo spogliatoio viola arriva una buona notizia. Da giovedì ha ripreso ad allenarsi il giovane portiere Lorenzo Venturini, fermo per infortunio da tempo. Dovrebbe tornare disponibile per giocare tra circa un mese

La Lampo Meridien sarà invece impegnata (15.30) in trasferta sul campo del San Marco Avenza che in classifica ha finora messo soltanto un punto e nell’ultima giornata di campionato è stata sconfitta per due reti a uno dalla Pontremolese. Anche la Lampo Meridien è uscita con le ossa rotte nell’ultima domenica. Un ko interno contro la Real Cerretese condizionato dalle tante assenze. Serve voltare pagina per conservare l’ottima classifica che la vede nel gruppo di testa. Purtroppo, anche per la partita di domani mister Montagnolo dovrà ancora rinunciare a Maiorana, Pirone, Aquilante e Fanani. Assenze che sicuramente sono pesanti, ma ugualmente la Lampo Meridien giocherà per conquistare i tre punti in palio

Riflettori poi sul sul Casalguidi che vuole conservare la sua presenza nella testa della classifica e se la vedrà in trasferta contro il Settimello. La gara on the road in programma in casa della formazione neroverde non sarà delle più semplici. I fiorentini infatti sono reduci dalla vittoria per 3-1 conseguita contro il Maliseti Seano, che ha messo fine ad una serie di tre sconfitte consecutive. Tuttavia i gialloblù allenati da Benesperi hanno fin qui dimostrato di essere una squadra combattiva e ben quadrata, capace di imporre il proprio ritmo quando è necessario. L’aver raggiunto la vetta della classifica ha dimostrato, specie a chi nutriva qualche dubbio a riguardo, la bontà di questo Casalguidi e non ci sarebbe da sorprendere se gli uomini di Benesperi dovessero centrare anche questo fine settimana un altro risultato positivo.

Risultato positivo che vuole conquistare pure l’Intercomunale Monsummano di mister Matteoni. La sconfitta subita in casa del Viareggio ha lasciato un po’ di amaro in bocca, specie per come è arrivata. Ecco perché gli amaranto cercheranno di riscattarsi contro il Pietrasanta.

Simone Lo Iacono

Massimo Mancini