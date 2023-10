Butera Clinic vince a Piombino, 73-75 il risultato finale Butera Clinic Ponte Buggianese vince 73-75 in casa del Golfo Piombino in una partita tiratissima decisa dall'ultimo quarto. Tabellino: Presta 5, Klatt 13, Poggi 7, Zucchini 20, Quaratesi 14, Nerini 10, Salvestrini 16, Pini 19, Giglio Tos 18. Sabato, Lucca in casa.