Buggiano si autofinanzia per Catania

Il dì di festa per… finanziarsi. Domenica 21 maggio l’Upv Buggiano presieduta da Leandro Landi partecipa dalle 9 alle 17 al mercatino "Curiosando e riciclando" in corso Indipendenza a Borgo a Buggiano. Il sodalizio pallavolistico metterà in vendita abbigliamento sportivo e oggettistica varia per raccogliere fondi a sostegno della lunga e costosa trasferta per le finali nazionali a Catania, da lunedì 29 maggio a domenica 4 giugno, della squadra under 16 allenata da Beatrice Beconi. "Chiamiamo a raccolta tutti gli sportivi borghigiani – dicono i dirigenti – e pure valdinievolini, in particolare le atlete dell’Upv Buggiano, affinché ci facciano visita e aiutino in vista di questo prestigioso, ma oneroso impegno che darà lustro al nostro paese". Inoltre in piazza Coluccio Salutati vi saranno castelli gonfiabili per bambini e pony del centro ippico La Pieve.

Gianluca Barni