Bove con due bronzi fa brillare la Nuoto Valdinievole: ecco i risultati

Al campionato italiano di Categoria, che si è disputato allo stadio del nuoto di Roma, l’Asd Nuoto Valdinievole riesce a ben figurare, portando a casa due medaglie di bronzo e sfoderando buone prestazioni nell’ultimo impegno stagionale. Il Nuoto Valdinievole, le cui squadre da alcuni giorni hanno ripreso gli allenamenti per la nuova stagione agonistica, partecipava all’importante manifestazione con sette atleti, guidati dall’allenatore Federico Cambi: Lara Bertoncini (cadetti, 2005), Gianmarco Bove (ragazzi, 2007), Marco Cambi (ragazzi, 2009), Caterina Ferretti (juniores, 2007), Leone Mercanti (juniores, 2006) Giulia Pasi (juniores, 2008) e Irene Toccafondi (juniores, 2008). A recitare la parte del leone è Gianmarco Bove, che ha conquistato due bronzi nei 50 e nei 100 stile libero. Bove ha ottenuto anche un sesto posto nei 200 stile libero e un dodicesimo posto nei 100 farfalla. Marco Cambi, al debutto in un campionato italiano, è arrivato 18° nei 50 stile libero, 25° nei 100 stile e 15° nei 200 misti nella sua classe di età. Leone Mercanti, alla prima esperienza in un campionato estivo, ha chiuso 37° nei 100 dorso, mentre nei 200 dorso ha concluso al 18° posto. Irene Toccafondi è arriva 45ª nei 50 dorso, 30ª nei 100 dorso e 33ª nei 200 dorso. Caterina Ferretti ha chiuso al 35° posto nei 200 rana, al 23° posto nei 200 misti ed è stata 24ª nei 400 misti. Giulia Pasi ha otenuto un quinto posto nei 100 dorso, raggiungendo il sesto posto nei 200 dorso, mentre è stata 24ª nei 50 dorso. Infine Lara Bertoncini è stata nona nei 200 dorso, mentre si è classificata al 23° posto nei 100 dorso.

Luca Fabiani