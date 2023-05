Borgo a Buggiano in grande evidenza al torneo internazionale "Città di Jesolo"

Al Borgo a Buggiano non fanno festa solamente i più grandi, ma anche i piccoli. Al terzo torneo nternazionale "Città di Jesolo" la società presieduta da Luciano Arabelli ha conquistato la vittoria finale nella categoria Allievi ed è arrivata seconda classificata con la squadra dei Giovanissimi B. La squadra degli Allievi, guidata da Paolo Casucci, dopo ha stravinto il girone eliminatorio, in semifinale ha superato l’Argentia e in finale ha battuto il Real Brogliano, con un perentorio 4-0 in cui sono andati in gol Galli, Papagna (doppietta) e Munteanu. I Giovanissimi B di mister Leonardo Lazzaretti invece, dopo aver superato il girone, in semifinale hanno avuto la meglio sul Pedrocca, mentre in finale di sono dovuti arrendere alla San Michelese, che si è imposta per 3-1. Christian Gelli si è laureato capo-cannoniere, grazie alle sette reti realizzate. La festa delle compagini borghigiane per i risultati conseguiti è stata vivace e colorata e ha visto anche la presenza del presidente Luciano Arabelli, che non ha voluto mai lasciare soli i propri ragazzi. "Tutto ciò ci rende particolarmente orgogliosi, perché denota l’ottimo lavoro che sta svolgendo il nostro settore giovanile – dice il dirigente Davide Passalacqua – settore che fa parte anche del progetto ‘Provincia Granata’. Questa è un’affiliazione che siamo riusciti a fare con la Reggiana. E’ la prima fuori dalla Provincia di Reggio Emilia e rinsalda anche una sorta di legame tra Borgo e la squadra di Reggio, in cui ha giocato mio padre Sileno Passalacqua. E’ un’affiliazione che non comporta alcun cambio di denominazione, nessun obbligo legato alle divise da indossare, è che è nata per far crescere i nostri allenatori e per fare anche delle importanti iniziative insieme oltre al calcio giocato, che riguardano la nutrizione in ambito sportivo o la lotta al bullismo nelle scuole. Tutta una serie di valori che devono far parte del settore giovanile".

Simone Lo Iacono