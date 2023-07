Billeri guiderà il progetto "Gema giovani" Il presidente Lulli parte dalla "cantera"

Lo aveva detto chiaramente il patron Alessandro Lulli alla presentazione della neonata Pallacanestro Montecatini targata Gema: uno dei punti cardine del nuovo corso sarebbe stato la costituzione di un settore giovanile di proprietà. Non c’è da stupirsi dunque se il passo immediatamente successivo del nuovo sodalizio termale è stato il lancio del progetto "Gema giovani", presentato venerdì sera all’interno della sede del main sponsor Gema. Parallelamente al lavoro sulle pratiche di iscrizione al campionato di Serie B nazionale e sull’allestimento del roster che sarà agli ordini di coach Marco Del Re, la PM conferma le intenzioni di investire concretamente nella formazione dei giovani per creare un vivaio da far crescere anno dopo anno: "Crediamo che al giorno d’oggi la costruzione di una "cantera" interna sia imprescindibile per chi vuole fare pallacanestro in Valdinievole – commenta il ds Guido Meini – Ringrazio Gema e tutte quelle aziende che hanno deciso di darci fiducia e investire su di noi a lunghissimo termine, perché non era affatto scontato. Fare settore giovanile richiede lungimiranza, visione e pazienza ma significa contribuire a formare attraverso lo sport persone prima che atleti, e penso non ci sia niente di più entusiasmante. Per questo oggi siamo orgogliosi di essere qui e di poter dire che Gema Pallacanestro Montecatini ha finalmente un suo vivaio". Un vivaio che si regge sul lavoro della Scuola Minibasket Augies, recente realtà del minibasket montecatinese che in meno di un anno di attività vanta già quasi cento iscritti, sul coordinamento degli esperti dirigenti Gabriele Savioli e Paolo Albelli e sulla supervisione di due mostri sacri della pallacanestro termale. Il primo è noto, e risponde al nome di Massimo Angelucci, il secondo rappresenta una novità assoluta ma anche un gradito ritorno, perché Marcello Billeri conosce la realtà di Montecatini come pochi, per averla allenata a più riprese da metà anni ottanta, come assistente di Massimo Masini prima e come head coach poi, fino agli anni duemila, quando tornò in veste di vice e responsabile del settore giovanile, ruolo che ricoprirà nella sua ennesima avventura nella città delle terme: "Torno a Montecatini con tanta voglia di rimettermi in gioco e anche con un pizzico di emozione", ha confessato il nuovo capo del progetto "Gema giovani".

Filippo Palazzoni