Barra e Galigani nel 2024 alla Polisportiva Monsummanese

Il pistoiese di Bottegone Francesco Galigani e il livornese Cristian Barra sono altri due nomi nuovi per la squadra juniores 2024 della Polisportiva Monsummanese che a questo punto con i precedenti arrivi di Migheli e Luci si può dire quasi completata del tutto.

Francesco Galigani (foto), classe 2007, in questa stagione con la Polisportiva Milleluci di Casalguidi, si è fatto vedere spesso davanti ottenendo qualche piazzamento promettente.

"Sono molto contento di far parte del progetto Monsummanese per il 2024 – afferma Galigani -. Credo che in questa società mi possa esprimere al meglio, continuando a crescere per arrivare a fare esperienze nella categoria Juniores".

Arriva invece dall’isola d’Elba Cristian Barra, allievo quest’anno dell’Uniuone Ciclistica Donoratico.

"L’arrivo di Barra – afferma il team manager Devis Zampino - conferma il proficuo rapporto che la Polisportiva Monsummanese ha sviluppato con l’Uc Donoratico dalle cui file in passato sono stati prelevati altri corridori. Barra sarà una pedina importante per il prossimo anno e contiamo sul suo apporto per raggiungere i nostri obbiettivi".

Antonio Mannori