Balde sommersa dai canestri Al Palatagliate non c’è partita

Partita da dimenticare, per il Best Drive Balda Pneumatici Chiesina, al Palatagliate, campo di casa della Libertas Lucca. Per i Wildcats, netta battuta d’arresto (112-70, parziali 30-19, 60-39, 90-50). I biancorossi di coach Parcesepe tengono botta nei primi 5’ di gara, fino al break 9-0 dei lucchesi che li lancia al +10 (20-10); il gioco offensivo dei chiesinesi funziona, l’attacco gira bene. È in difesa che la formazione ospite non riesce a trovare contromisure, e la Libertas è brava ad approfittarne, allungando progressivamente fino ad arrivare al riposo lungo sul +21, con la sfida, di fatto, già chiusa. L’ultimo quarto inizia con i Wildcats sotto di 40, ormai demotivati. "Sapevamo che venivamo da una settimana che, tra malattie, infortuni e assenze, a definirla travagliata è un eufemismo- commenta la società di Chiesina -ma una prestazione messa in campo come quella di ieri sera lascia spazio a pochi alibi. Solo due le cose da fare, i complimenti all’avversario e ‘ritrovarsi’ quanto prima, in vista del derby di sabato".