Artino al Rally di Reggello Il pilota in cerca di riscatto

Ripartirà dalle belle sensazioni provate sulle strade della "sua" Valdinievole, le stesse che gli hanno negato un meritato podio assoluto ad una sola prova speciale dalla conclusione: Luca Artino è pronto ad indossare nuovamente tuta e casco, riponendo le proprie ambizioni sulle potenzialità della Skoda Fabia Rally2 Evo con la quale affronterà il Rally di Reggello. Una valida occasione, quella prospettata al pilota portacolori di Art-Motorsport, per garantirsi un’"inversione di rotta" a margine di una prima fase della stagione condizionata dalla sfortuna. Al fianco del driver di Lamporecchio, sulla vettura messa a disposizione da Autosole 2.0, siederà Leonardo Matteoni, copilota con il quale ha già condiviso il Rally Montecatini e Valdinievole. Assente sulle strade dell’ultimo appuntamento messo in programma dalla Coppa Rally di Zona 6, il Rally degli Abeti, a causa di un lutto che ha coinvolto la sua famiglia a pochi giorni dalla partenza, Luca Artino cercherà di esprimere con convinzione le linee di una performance che, già nell’ultima occasione di utilizzo della Skoda Fabia Rally2, gli aveva garantito le alte sfere della classifica assoluta fin dai primi chilometri di gara, prima di dover abbandonare ogni legittima prospettiva a causa di un testacoda e della conseguente foratura dello pneumatico anteriore destro. Il Rally di Reggello interesserà i territori comunali di Figline, Incisa Valdarno e Reggello, ambientazione di un confronto articolato su due giorni. Dopo la partenza di oggi,, sabato 17 giugno alle 21,30 da Cascia di Reggello, i concorrenti sfideranno il cronometro della prima prova speciale, la "Leccio", per poi proseguire con le altre cinque prove in programma domani, domenica 18 giugno: "Saltino", da ripetere due volte e "Figline", per tre volte.