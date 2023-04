Annullate due corse per juniores e allievi Sono quelle di Monsummano e Traversagna La Coppa Bonechi avrebbe festeggiato i 70 anni

Non sarà per gli sportivi appassionati di ciclismo della Valdinievole e non solo, un avvio del prossimo mese di giugno felice. E’ arrivata infatti la notizia che sono state annullate le previste gare già in calendario, quella juniores a Monsummano Terme del 2 Giugno e quella del 4 giugno per allievi a Traversagna. I motivi dell’annullamento delle due competizioni sono diversi. Per la gara juniores del Velo Club Monsummanese 1992 lo spiega il suo presidente Marco Bettaccini. "Sono costretto a rinunciare al 4° Trofeo Città di Monsummano per mancanza di risorse finanziarie. Ho provato a cercare collaborazione e sponsor ma non sono riuscito a reperire i soldi necessari e quindi seppur a malincuore la corsa è stata annullata, mentre – conclude Bettaccini – confermo l’effettuazione delle due gare esordienti previste per domenica 24 settembre". A Traversagna era prevista la Coppa Giancarlo Bonechi per allievi che tra l’altro proprio quest’anno festeggiava i 70 anni. "Problemi organizzativi – dice il direttore di gara Giovanni Viscusi – legati alla viabilità nella zona della Valdinievole, hanno costretto i dirigenti dell’U.S. Giancarlo Bonechi ad annullare la gara, una classica della categoria che l’anno scorso fu dominata (4 atleti nei primi 5) dalla formazione laziale Il Pirata Official Team e vinta da Emanuele Rocchi.

Antonio Mannori