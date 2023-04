Amaranto ’steccano’ all’ultima Ma la stagione rimane stupenda

Contro lo Spedalino Le Querci, l’Intercomunale Monsummano perde per 1-0. Decide l’ultima gara di campionato degli amaranto un bel gol su punizione, realizzato da Niccolai. Il ko però non influisce sulla bella annata dell’Intercomunale, che ha già festeggiato il ritorno in Promozione alcune settimane fa e che ha chiuso il campionato a quota 60 punti.

"E’ stata una gara che sinceramente aveva da dire poco – ha dichiarato il ds Daniele Fanucci- – Noi infatti avevamo già raggiunto il nostro obiettivo, mentre loro l’hanno giocata con la consapevolezza che avrebbero poi dovuto giocare i playout. Il gol che ha permesso allo Spedalino di vincere è stato molto bello ed è arrivato con un calcio di punizione tirato davvero bene e finito all’incrocio dei pali. Termina così un campionato importantissimo per noi, che siamo riusciti a vincerlo e che ci ha permesso di tornare in Promozione. Forse avremmo potuto evitare quest’ultima sconfitta, perché ci avrebbe permesso di terminare l’annata con un solo stop e sarebbe stato importante ai fini delle statistiche, visto che saremmo stati gli unici nei campionati dilettantistici toscani a subire il minor numero di sconfitte. Il non esserci riusciti però non cambia nulla. Infatti la stagione che abbiamo completato è stata bella e importante e ne siamo molto contenti. Adesso ci godremo un meritato periodo di riposo. Poi vedremo cosa ci riserverà il futuro prossimo".

Simone Lo Iacono