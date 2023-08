Altro colpo della Delfino Arriva Alice Castiglioni

Nuovo colpo da novanta della Pallavolo Delfino Pescia per la prima squadra femminile, che disputerà ancora una volta il campionato di serie C. La diesse Valentina Maltagliati, infatti, ha chiuso brillantemente la lunga trattativa con la promettente centrale, classe 2002, Alice Castiglioni. Castiglioni, atleta di categoria superiore, è cresciuta nella Nottolini Capannori, ove ha svolto tutta la trafila giovanile raggiungendo, con successo, la prima squadra. È sempre rimasta in forza al sodalizio lucchese, tranne che nell’annata sportiva 202122, quando andò a giocare alla Versilia in serie C. Porterà qualità e, nonostante la giovane età, esperienza all’ambiente rossoblù, che con questa operazione ribadisce l’ambizione di lottare al vertice e, se possibile, conquistare la promozione in B2 nazionale. L’ingaggio di Castiglioni si unisce a quello, recente, della talentuosa ed esperta centrale Veronica Bettaccini, classe 1998, pontigiana di residenza, cresciuta nel settore giovanile dell’UPV Buggiano, reduce dalla promozione in B1 con Montespertoli. Ma si abbina pure alle numerose riconferme dei pezzi pregiati della rosa-giocatrici. "Stiamo per chiudere in maniera positiva alcune trattative – ha fatto sapere la già citata Maltagliati – e credo che alla fine la rosa sarà di buon livello, sia tecnico che agonistico". Con Castiglioni e Bettaccini è stata di parola.

Gianluca Barni