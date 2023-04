Allo Sporting Club il memorial "Giulio Stringoli" Balducci e Gribaldo in evidenza in Croazia

Fine settimana rilevante per il tennis pistoiese e per lo Sporting Club Montecatini in particolare. Sabato, infatti, si terrà il IV Memorial Giulio Strigoli, torneo open organizzato sui campi di casa dallo Sporting Club Montecatini. Ricca la presenza di partecipanti, sia femminile sia maschile. Un appuntamento prestigioso, tutto da seguire, che negli anni passati ha visto anche gioco, spettacolo e bei montepremi. Ma lo Sporting Club Montecatini gioisce anche per le imprese dei propri ragazzi, in particolare gli under 16 reduci da belle prestazioni in due tornei disputati in Croazia. In particolare, segnaliamo le prove del "figlio d’arte" Lorenzo Balducci (al centro della foto), che ha raggiunto rispettivamente semifinali e quarti di finale, scalando anche la classifica europea, e Matteo Gribaldo, ottimo protagonista sino ai quarti di finale. Due ragazzi peraltro aggregati alla prima squadra dello Sporting Club, che da domenica 14 maggio sarà impegnato nel campionato nazionale di serie B1, cercando di mantenere la categoria. "Siamo soddisfatti del comportamento di tutti i nostri giovani ", commenta Daniele Balducci.