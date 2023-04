Allievi, Margine batte la Pistoiese

E’ stato un week-end da dimenticare per gli Allievi dei Giovani Via Nova (girone C), che perdono per 4-0 col Bellaria Cappuccini. Sorride invece la Margine Coperta, che supera per 3-2 la Pistoiese, grazie ad un super Bettazzi, autore di una tripletta. In classifica adesso il Via Nova è quinto con 43 punti, ma a cinque lunghezze dal Lido di Camaiore.

Gli Allievi B di Merito della Margine perdono per 1-2 contro lo Zambra Calcio.

E’ un gol di Ala a punire invece i Giovanissimi Elite della Margine Coperta, battuti per 1-0 in casa propria dall’Affrico.

Il girone C ci regala le sconfitte di Giovani Via Nova e MontecatiniMurialdo, battuti per 1-3 e per 1-2 da Atletico Lucca e Forte dei Marmi.

Simone Lo Iacono