Allievi B del Via Nova campionato trionfale

di Simone Lo Iacono

Un dominio assoluto. Con queste semplici parole è possibile sintetizzare il cammino degli Allievi B 2007 dei Giovani Via Nova nel campionato interprovinciale 20222023, vinto a mani basse dalla formazione pievarina. I numeri danno più che ragione a quanto detto prima, e dimostrano l’assoluta forza di una squadra, che è stata capace di segnare ben 143 reti nelle 26 partite disputate (miglior attacco), e di subirne solo 16 (miglior difesa).

I 70 punti, frutto delle 23 vittorie, due sconfitte ed un solo pareggio (centrato contro l’ostico Pistoia Nord), mettono ancora in risalto ciò che è stato detto in precedenza sulla forza di un gruppo straordinario, guidato da mister Osvaldo Romani, ed il cui staff è formato dagli accompagnatori ufficiali Ronni Barlacchi e Luca Gentili, e dal preparatore dei portieri Paolo Romani. Quanto ottenuto in campo da questo gruppo affiatato, fanno sapere dai Giovani Via Nova, non è altro che la bella continuazione del cammino intrapreso nella passata stagione agonistica, col conseguimento della prestigiosa terza piazza nel campionato regionale Giovanissimi, e del trionfo nel torneo Internazionale "Delfino" di Rimini.

Nelle prossime settimane i 2007 prenderanno parte al Trofeo "Pampaloni" di Prato.

Gli artefici di questo trionfo, a cui vanno aggiunti anche i 2008 Davide Elia Pallini e Gabriele Cortesi, sono: Leonardo Barghini e Lorenzo Capaldi (portieri); Riccardo Napolitano, Matteo Scotto, Dario Leporatti, Christian Barducci, Leon Deljai, Jacopo Ortale (difensori); Gabriel Gentili, Alessio Leveque, Matteo Aileti, Jacopo Barlacchi, Michael Musumeci, Lorenzo Macaone (centrocampisti); Samuele Pizza, Filippo Orsini, Samuel Munari, Diego Maccioni, Lorenzo Dunicare (attaccanti).