"Al Sesana assisteremo a un grande spettacolo"

Come ha scelto Dragowski? Lo chiediamo ad Alessio Parri. "Non è un cavallo scelto in mezzo a tanti: è nato a casa da Melatina Lung che ho rilevato da Casillo a fine carriera. Lo stallone Algiers Hall non è certo tra i più richiesti quindi come genealogia non ha sangue blu. Credo che parte del fascino di questo sport sia proprio in questa casualità, il campione non lo scegli, dal niente ti arriva il cavallo della vita". Cosa ne pensa di questa edizione del gp? "È una delle più belle degli ultimi anni, Dimitri è il cavallo più atteso e cerca il riscatto dopo la delusione del Triossi ma Dolce Viky anche se in seconda fila è in forma strepitosa così come Diamond Truppo e Diamond Francis che credo tenterà la partenza. Nel mezzo a questi nomi ci siamo noi che, per scaramanzia, diciamo puntiamo a un bel piazzamento".