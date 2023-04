Al PalaTerme la Gema si gusta un bel risotto

gema

88

pAVIA

78

GEMA MONTECATINI: Savoldelli 13, Laganà 26, Digno, Marengo 11, Di Pizzo 14, Duranti 2, Neri 3, Molteni 13, Infante 6, Ghiarè. All. Angelucci.

RISO SCOTTI PAVIA: Oboe 6, Abega 27, Bedini 3, Potì 8, De Gregori 14, Gallizzi 8, Coviello 6, Giampieri 2, Cocco 4, Lebediev ne. All. Mazzetti.

Arbitri: Lenoci e Ferrero Regis.

Parziali: 28-25, 51-43, 73-63.

MONTECATINI TERME – Il ribaltone è servito: la Gema Montecatini supera Pavia negli scontri diretti e nella differenza canestri prendendosi di forza l’ottavo posto, che dovrà difendere nell’ultima trasferta di Borgomanero per assicurarsi il vantaggio del campo agli spareggi per la B d’Eccellenza. Subito Abega apre il gas e in penetrazione firma i primi 4 punti di Pavia. Laganà però sembra avere la mano calda e risponde con 10 punti consecutivi che valgono l’allungo Gema sull’11-6. Cocco e Potì ricuciono fino al 15-14, poi il solito Abega con due bombe spariglia le carte portando gli ospiti sul +5. Reazione Gema che controsorpassa con un break di 6-0. I leoni riescono a mantenere un possesso pieno di vantaggio al termine di un primo quarto dai punteggi altissimi (28-25) e incrementano il bottino all’alba del secondo, grazie a Infante e ad un ottimo Molteni. Lo stesso numero 7 commette anche qualche ingenuità di troppo in difesa e permette a Pavia di sbloccarsi, ma Gema è più che mai sul pezzo: Neri e Laganà ripristinano il +9 termale e la schiacciata di Di Pizzo allarga ulteriormente la forbice, prima che Gallizzi colpisca da dietro l’arco. I centri di Laganà e Savoldelli valgono il nuovo +10 rossoblù, Coviello dalla lunetta non è perfetto ma riesce comunque ad accorciare sul 51-43 e ad inizio ripresa Potì e De Gregori riaprono i giochi. La tripla di Marengo rimette per un attimo a posto le cose, ma Abega è implacabile e ripaga Gema con la stessa moneta. Montecatini prova a scrollarsi di dosso l’avversario con i canestri di Laganà e Molteni, il cui antisportivo rimette sì in pista Pavia ma non impedisce agli Angelucci boys di entrare negli ultimi 10’ di gara con un vantaggio in doppia cifra, subito picconato dal parziale di 8-2 con cui la Riso Scotti apre il quarto periodo. La tripla di Molteni rianima una Gema in difficoltà, che tuttavia ritrova la bussola nel momento decisivo del match e chiude 88-78.

Filippo Palazzoni