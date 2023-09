Al CTM festa per i giovanissimi Ecco l’open day

È in arrivo una festa per giovani tennisti, dai 4 ai 18 anni di età. Venerdì 15 settembre, dalle 18 sui campi del Circolo Tennis Montecatini – Tennis Torretta, è in programma "Tennis Party", giochi in campo, merenda e pianificazione dei corsi dell’annata 2023-24. In pratica una serata dedicati alla disciplina sportiva o meglio un open day nel quale ci saranno tutti i bambini e ragazzi già iscritti alla scuola tennis e coloro che desiderano provare questo sport. Per l’occasione, i ragazzi dell’agonistica saranno a disposizione dei maestri come palleggiatori: saranno loro a giocare con i principianti. "Si tratterà di una grande festa – sottolinea, contento, il presidente del Circolo Tennis Montecatini Marcello Venturini – nella quale faremo giocare tutti, giovani e giovanissimi, anche quelli che si presenteranno per la prima volta. Consegneremo gli orari degli allenamenti stagionali e alla fine ci sarà un momento conviviale nel quale continuare a divertirsi". Eccellenti sono i numeri della Scuola Tennis, così come quelli di tutta la società termale. "Abbiamo 197 tesserati, 16 squadre. I ragazzi si allenano in 7 campi, tutti in terra rossa, agli ordini dei maestri Marco Filippeschi, Alessio Di Stefano, Andrea Cipriani, Francesco Masoni, Aurora Lisi e Giulia Cappelli. I numeri sono molto alti. La gestione dell’impianto è della famiglia Cappelli Cecchi, che è nel tennis da più di 30 anni". "La nostra scuola tennis si pone l’obiettivo non solo di formare giovani tennisti, ma anche quello di far crescere ragazzi e ragazze con una buona personalità", chiosa il direttore della scuola tennis Francesco Masoni.

Gianluca Barni