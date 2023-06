Aglianese under 13 alle finali regionali

Tutta Agliana per una squadra di pallavolo, l’Under 13 Nera del Volley Aglianese. Oggi le neo campionesse territoriali, infatti, saranno impegnate nelle finali regionali toscane: dalle 10.30, nella tensostruttura Castellina Scalo a Castellina in Chianti, sfideranno le pari età del New Life Project Livorno; se vincessero, dalle 17 al palazzetto di Colle Val d’Elsa, affronterebbero per il titolo regionale toscano la formazione uscita vittoriosa dal confronto tra Pallavolo Primo Salto Siena e Liberi e Forti Firenze. Intanto si fregiano del titolo territoriale Appennino Toscano: allenate da Martina Spagnoli, hanno sconfitto 2-0 il CTT Monsummano in finale. "D’obbligo fare i complimenti alle monsummanesi che, assieme a noi, hanno dato vita a una partita bellissima: una vera battaglia nella quale nessuno voleva mollare - fa sapere una Spagnoli al settimo cielo -. Inizialmente eravamo molto tesi, anche se abbiamo avuto il merito di restare sempre attaccati al set, portandocelo a casa ai vantaggi. Nel secondo parziale, dopo una prima parte equilibrata, le nostre hanno messo la freccia e non ce n’è stato più per nessuno. Mai come oggi si è vista l’importanza del nostro essere squadra, con le ragazze capaci di aiutarsi nei momenti di difficoltà e di dare il proprio preziosissimo contributo quando richiesto". Un’affermazione che ha fatto scattare una prima festa. "Grazie a dirigenti, genitori e società Aglianese per il supporto, la fiducia e il bellissimo tifo - asserisce Spagnoli -. Grazie allo staff, presente e unito, e a quello di ieri, che ha lavorato con queste ragazze prima di me. Grazie soprattutto alle mie ragazze, vere protagoniste di questa finale meravigliosa, alle quali auguro che queste emozioni siano solo le prime di una lunga serie. Regionali arriviamo!". Complimenti a capitan Francesca Migliorino, Asia Bardini, Laura Benvenuti, Matilde Ciuti, Sara De Padova, Sofia Giatti, Eleonora Palmieri, Sara Pesci, Micol Rastelli, Caterina Ricci, Chiara Santini, Zoe Ugolini, Siria Ciuti, Martina Aliperti e Edea Islamaj; ai tecnici Spagnoli, Sofia Quadrino e Luca Lazzarini, ai dirigenti Linda Vettori, Johnny Bardini, Stefania Lippi e Francesco Ricci, al presidente del sodalizio Luciano Bonacchi.

Gianluca Barni