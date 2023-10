Aglianese pronta a tutto contro il Sant’Angelo

Le novità dell’Aglianese, oggi impegnata in casa contro il Sant’Angelo (stadio Bellucci ore 15), non si limitano al cambio di allenatore avvenuto in settimana, con il ritorno di Francesco Baiano al posto dell’esonerato Ivan Maraia. C’è un secondo ritorno, quello del regista Andrea Grilli, un protagonista dello scorso campionato evidentemente voluto da mister Baiano. Grilli, classe 2004, era al Sestri Levante in serie C, ma non aveva ancora esordito in questa stagione ed è tornato in neroverde dove l’anno scorso è stato uno dei migliori, con 36 presenze, cinque assist e l’approdo nella rappresentativa di categoria. È stato ingaggiato anche un portiere esperto, Francesco Marone, classe 1999, svincolato dopo aver militato l’anno scorso nella Sambenettese. I due nuovi arrivati rispecchiano evidentemente le idee e le richieste del nuovo allenatore Baiano a cui la società ha voluto corrispondere con degli interventi sul mercato.

Nella gara di oggi con il Sant’Angelo si potranno vedere anche le novità dal punto di vista tattico. Le dichiarazioni della vigilia per presentare la partita sono state affidate all’allenatore in seconda Stefano Pieri, dato che Baiano deve scontare ancora una porzione della squalifica rimediata nel campionato scorso e quindi non potrà guidare la squadra dalla panchina. "Il mister ha espresso ai giocatori le sue idee - riferisce Pieri a proposito del lavoro compiuto durante la settimana -. Abbiamo lavorato tatticamente, ma soprattutto sulla testa dei ragazzi perché visti gli ultimi risultati negativi è il fattore mentale quello su cui era necessario intervenire subito". L’Aglianese viene da tre sconfitte consecutive nelle prime quattro giornate del campionato e quindi chiamata a una svolta immediata già da oggi contro il Sant’Angelo. "Dalla squadra ci aspettiamo una reazione importante – dice Pieri – una reazione da uomini, ci attendiamo che questo gruppo mostri tutta la sua voglia di riscatto".

Giacomo Bini