Aglianese pronta a tutto

L’Aglianese gioca in casa col San Giuliano City allo stadio Bellucci di Agliana con inizio alle ore 14,30. La squadra neroverde viene da due pareggi consecutivi contro due big come Ravenna e Victor San Marino e vuole tornare alla vittoria continuando la striscia positiva che dura da cinque giornate (tre pareggi e due vittorie). È l’undicesima giornata e l’Aglianese, malgrado il buon rendimento sotto la gestione Baiano (9 punti in sei turni), è ancora lontana dalle posizioni di vertice a cui aspirava alla vigilia del torneo. "Nelle ultime due partite - dice Baiano - contro due squadre molto forti abbiamo raccolto due pareggi che ci prendiamo, ma che ci lasciano un grande rammarico specialmente per la gara di San Marino dove abbiamo buttato via due punti".

Quella rimonta subita a San Marino dal 2-0 al 2-2 negli ultimi minuti è stata dura da digerire. "Meritavamo di vincere - afferma Baiano - ma come spesso ci capita riusciamo a complicarci la vita". Baiano è comunque contento di come la squadra sta lavorando e conta in una crescita anche dal punto di vista della mentalità. "Da quando sono arrivato - riferisce il tecnico - ho cercato di portare convinzione in questa squadra e i risultati sono merito dei ragazzi che cercano di metter in campo quello che proviamo durante la settimana, per quanto riguarda mentalità ci vorrà ancora tempo ma più passa il tempo e più la squadra cerca di prendere la mentalità del proprio allenatore".

Il San Giuliano City è un altro test impegnativo perché la squadra milanese, pur avendo solo 11 punti, uno in meno dell’Aglianese, era indicata da tutti alla vigilia come una delle formazioni pretendenti alla vittoria finale. "È una squadra costruita per un campionato importante - ricorda Baiano - che ha nell’organico giocatori molto forti e molteplici punti di forza cosa questa che si può dire per molte squadre di questo campionato. Bisogna avere la consapevolezza della difficoltà dell’impegno ma allo stesso tempo andare in campo per portare a casa il massimo, cioè la vittoria". Il San Giuliano City viene da una vittoria interna con la penultima della classe Borgo San Donnino e finora non ha mai vinto fuori casa. L’Aglianese recupera Pupeschi, mentre non sono ancora convocati Ranelli e Simonetti che stanno recuperando dagli infortuni. Si può dare per certa, salvo sorprese dell’ultim’ora, la riproposizione della difesa a tre che finora Baiano ha sempre schierato con i ballottaggi Perugi-Marino a centrocampo e Poli-Lika al fianco di Bocalon.

Giacomo Bini