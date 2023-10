Agliana e Monsummano, festa per due. Dany ko

Nella giornata, la quarta d’andata della regular season, nella quale il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata incappa nella prima sconfitta (77-73 al PalaTagliate di Lucca) perdendo pure la testa della classifica del campionato di serie B Interregionale, Endiasfalti Agliana e Gioielleria Mancini Monsummano s’impongono rispettivamente 86-64 e 86-84 in casa su Carrara e a San Giovanni Valdarno con la Synergy. Per il Dany Basket, ora al secondo posto a 6 assieme a Lucca e Cecina alle spalle della capolista Empoli (8), inizio di gara estremamente equilibrato. Poi, la squadra affidata a Tonfoni arriva addirittura a +8. Nel secondo quarto, però, i padroni di casa operano dapprima l’aggancio e poi il sorpasso, per concludere il primo tempo sul 41-38. Avvio di ripresa nel segno dei lucchesi, con gli ospiti che scivolano a -9. Nuovo equilibrio nell’ultimo periodo, con Lucca più lucido nelle fasi topiche. Quarrata: Marini 2, Mustiatsa 5, Balducci 8, Molteni 18, Falaschi, Calugi 6, Regoli 8, Antonini 12, Agnoloni, Tiberti 14.

Prima vittoria stagionale per la Pallacanestro Agliana 2000: ottima la prestazione dei ragazzi di coach Gambassi, che scendono in campo con tanta carica e intensità. Una prestazione corale, che non ha lasciato scampo agli avversari. "Finalmente abbiamo rispettato il piano partita dall’inizio alla fine", esulta il tecnico neroverde. Agliana: Nieri 17, Bibaj 1, Bonistalli 5, Andrei 6, Zita 2, Bacci 17, Rossi 22, Mbengue 4, Mucci 2, Cannone, Catalano 10, Baroncelli.

Due punti, i primi, in graduatoria e prestazione più che convincente anche per i termali di Davide Matteoni. Prova super di Leonardo Meacci, autore di 21 punti e 12 rimbalzi in 22’. Menzione d’obbligo per Jacopo Cellerini, classe 2006, che all’inizio dell’ultimo quarto è stato determinante per il break decisivo. Vittoria di spessore su un campo difficile. Monsummano: Calderaro 8, Manetti 3, Danesi 14, Parlanti, Santi, Meacci 21, Vettori 8, Giusti 4, Cellerini 7, Cantrè 2, Lepori 8, Tommei 11.

Gianluca Barni