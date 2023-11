Agli Italiani di bersaglio mobile brilla Corvino

Nel primo fine settimana di novembre, ha avuto luogo presso il poligono di tiro a segno di Napoli il Trofeo delle Regioni e la finale del Campionati Italiani di Bersaglio Mobile e Bersaglio Mobile Misto. Otto le regioni a contendersi l’ambito Trofeo e in questa XXVII edizione, è salito sul gradino più alto del podio il T.S.N. del Veneto seguito dall’Emilia Romagna e dalla Puglia. Meritato sesto posto per la Toscana, che nella classifica distinta per categoria e specialità ha ottenuto tre medaglie d’oro rispettivamente in P.10 Junior Uomini con i fratelli Arrighi Luca e Alessio e Matteo Cavazzoni, in P.10 Ragazzi con Filippo Paolini, Jacopo Gioli e Antonio Guadagni, in P.10 Allievi con Giorgia Pierini Marco Pizzi e Marco Argenzio. Se le tre squadre di pistola hanno raggiunto il massimo obiettivo, nella categoria Juniores donne di P.10 formata da Emma Martelli, Elena Landi e Bianca Maria del Bucchia non sono riuscite a salire sul podio.

È mancato il podio anche alle quattro squadre di carabine formate dagli allievi Fabio Incerpi, Vittorio Viviani e Francesca Kodra dai Ragazzi: Linda Trocchi, Gabriele Corvino e Simone Squarci, dagli junior Uomini Jacopo Giannoni, Tommaso Sonnoli e Daniele Vannoni, infine dalle Junior Donne Alba Benedetti, Joddiclaire Kodra e Debora Fialdini. Ottima risposta dunque dai giovani tiratori toscani che in questa penultima competizione Federale sono andati a chiudere alla grande un anno pieno di gratificanti eventi e altrettante iniziative sportive sostenute da un attento ed operoso Comitato Regionale che ha come presidente il livornese Andrea Chelli. Meritano un plauso per la impeccabile conduzione della trasferta la responsabile area tecnica Simona Uliano e i tecnici e allenatori Sabrina Benucci, carabina e Nicola Pizzi e Maura Genovesi, pistola.

Da qualche anno in quasi tutte le discipline sportive hanno aderito alla competizioni a squadre formate da due atleti rigorosamente maschio e femmina denominata mixed team la Toscana ne aveva presentate sei ma sul podio in seconda posizione salita soltanto quella formata da Marco Pizzi e Giorgia Pierini. Ma la ciliegina sulla torta arriva dal Campionato Italiano di B. M. che per il terzo anno consecutivo ha visto salire sul gradino più alto del podio il bravissimo Gabriele Corvino, medaglia d’oro con record personale. Gabriele è tesserato per l’Associazione Sportiva Dilettantistica Tiro a Segno Nazionale sezione di Pescia, bravo anche il secondo classificato e compagno di Sezione Alessandro Pintore. Adesso nella seconda metà del corrente mese al poligono di Lucca andrà in scena la seconda prova del Campionato d’Inverno a cui potrà partecipare anche la categoria giovanissimi.