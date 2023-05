A Pavia per un sogno I play-off per l’A2

Da Pavia a Pavia. Un girone fa, con il 79-63 maturato al PalaTerme contro la Riso Scotti, iniziava la lunga marcia della Fabo Herons Montecatini: nessuno sapeva all’epoca che quel risultato era la goccia dal quale sarebbe scaturito un fiume di vittorie, ben 13 nelle successive 14 partite. Questo pomeriggio alle 18 si chiude idealmente un cerchio: gli "aironi" capitanati da Nicola Natali scenderanno sul parquet del PalaRavizza di Pavia per bissare il successo ai danni della formazione lombarda e agguantare quella che alla fine del girone d’andata sembrava una chimera, ovvero il quarto posto e la certezza di partecipare alla prossima B d’eccellenza. Per farlo dovrà avere la meglio di una squadra che fra le mura amiche ha perso solo quattro partite, prendendosi scalpi importanti: "Siamo orgogliosi di avere l’opportunità di essere protagonisti in una giornata che può diventare storica per Montecatini: è stata la scommessa mia e di tutti i miei giocatori fin dall’inizio di questa avventura- ammette coach Federico Barsotti – Per il percorso che abbiamo fatto credo che ci meritiamo di avere il nostro destino fra le mani, ma dovremo essere perfetti per avere ragione di una squadra come Pavia". L’Omnia può vantare infatti un roster traboccante di talento, con ben cinque giocatori che viaggiano in doppia cifra tra cui il classe 2004 Lionel Abega, uno dei migliori under dell’intera categoria: "Oltre a lui Pavia sugli esterni ha giocatori che potrebbero essere i leader tecnici nella maggior parte delle squadre del nostro girone", dice Barsotti. Aal PalaRavizza ci saranno più di 300 tifosi rossoblù.

Filippo Palazzoni