A Elena Silvestri e Gianluca Natali il trofeo Casa Gala Restaurant

Sono stati Elena Silvestri e Gianluca Natali i vincitori del torneo IV categoria trofeo Casa Gala Restaurant 2023, tenutosi sui campi del Circolo Tennis Montecatini. La competizione, che ha avuto al via 134 iscritti tra uomini e donne provenienti da tutta la Toscana, ha visto imporsi Silvestri classificata 4.1, beniamina di casa, su Franca Ciampalini (4.1) tesserata dell’Empoli Tennis School, e Natali (4.1) portacolori dello Sport Village su Cristiano Berti (4.1), rappresentante del Circolo Tennis Montecatini, al termine di tre avvincenti set. Una competizione di successo, che ha visto un ottimo riscontro di partecipanti e spettatori. "Durante la settimana di gare, ci sono stati tanti incontri accompagnati da un folto pubblico – fa sapere, tracciando il bilancio della manifestazione, Giulia Cappelli, factotum del Circolo Tennis Montecatini –. Bella la cornice delle serate finali, data anche la presenza di molti dei nostri atleti tesserati. A seguire le finali, si è tenuta la premiazione e un buffet per brindare tutti insieme. D’obbligo ringraziare gli sponsor Casa Gala Restaurant di Montecatini Alto nella persona di Simone Malucchi, che ha messo in palio una cena per due ai vincitori, e CaffItaly Shop di Montecatini, che ha donato una macchinetta da caffè ai finalisti". Dall’11 al 21 maggio consueto torneo giovanile.

Gianluca Barni