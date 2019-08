Montecatini (Pistoia), 5 agosto 2019 - Scelto il gruppo delle 28 finaliste regionali per Miss Toscana 2019 con l'incoronazione di Ginevra Fiore Parrini come miss Terme Tettuccio di Montecatini. Ieri domenica si e' svolta nel meraviglioso scenario delle terme Tettuccio la semifinale regionale del concorso di Miss Italia per la Toscana. La manifestazione organizzata dall'agenzia Syriostar, con la collaborazione dell'Amministrazione comunale, delle Terme, del C.Comm. In Montecatini Le vie dello Shopping e del Caffe' Storico del Tettuccio anche in questa edizione ha riscontrato una grandissima partecipazione di pubblico. La giuria della serata composta da esperti di moda, consulenti d'immagine, stampa e rappresentanti dell'amministrazione comunale e delle terme al termine dello scrutinio finale ha scelto come Miss Tettuccio 2019 Ginevra Fiore Parrini di Orentano (Pisa),

Ginevra Fiore Parrini durante la premiazione

Ecco il gruppo delle 28 finaliste regionali che è così composto:GIOELENA CRISTOFANI 20 anni di Sesto Fiorentino (Firenze). EMILY BOLOGNESI 17 anni di Pisa. FEDERICA SEVERINO 21 anni di Impruneta (Firenze). FRANCESCA FABBIANI - 23 anni - di Vicchio (Firenze). VALENTINA CELATI 19 anni di Lucca. Rebecca Salsini 23 anni di Massa. GINEVRA FIORE PARRINI 20 anni di Orentano (Pisa). LUCREZIA BIMBI 18 anni di Firenze. JESSICA DUECENTO 21 anni di Prato. CHIARA GORGERI 20 anni di S.Croce sull'Arno (Pisa). SARA CHELI 18 anni di Poggio a Caiano (Prato). GIULIA DURANTI 25 anni di Arezzo. SARA AMOJA 18 anni di Firenze. SARA RIZZO 18 anni di Pisa. ALICE GUIDI 19 anni di Montignoso (Massa). CARLOTTA DEL ROSSO 26 anni di Lucca. SARA PINOTTI 19 anni di Carrara. MATILDE CECCHI 18 anni di Signa (Firenze). ASIA PANTOSTI 18 anni di Livorno. CLARISSA DI RENZONE 21 anni di Sinalunga (Siena). GIULIA DAL CANTO 21 anni di Ponsacco (Pisa). VANESSA PETRUCCI 25 anni di Camaiore (Lucca). SERENA SESTINI 18 anni di Massa. VERONICA LO GIUDICE 18 anni di Camucia (Arezzo). ELISA BORTOLOZZO 19 anni di Rosignano Solvay (Livorno). GIULIA MARTINELLI 26 anni di Viareggio (Lucca). MARINA FRISENNA 25 anni di Firenze. DONNA ORLANDI 18 anni di Forte dei Marmi Miss Mascotte Toscana 2018. Miss Tettuccio 2019 è stata premiata da Alessandro Michelotti Amministratore unico delle terme di Montecatini e dal signor Nicola Guelfi consigliere di maggioranza con delega allo spettacolo, eventi e manifestazioni in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale. Durante il pomeriggio le miss hanno effettuato vari servizi fotografici dentro le terme e sfilato per le vie del centro attirando l'attenzione di tanta gente che passeggiava per Montecatini e alle 19 si sono recate al Ristorante Il Corsaro verde dove la direzione ha offerto loro la cena.

La serata è stata brillantemente condotta da Raffaello Zanieri, ospiti della serata sono state Sofia Penco di Bibbona Miss Toscana 2018 e Martina Iacomelli di Marina di Pisa eletta Miss Cinema Nazionale a Jesolo 201 Durante la serata gradito anche l'intervento dell'avvocato Silvia Bartolini presidente del Codacons Toscana che ha promosso lo sportello Anti-Stalking per tutte le persone che subiscono atti persecutori, mentre le acconciature di tutte le concorrenti sono state effettuate per Be_Much dal gruppo parrucchieri Avangard di Simone Cirinei & Luciani Maria Grazia con salone a Cecina. L'organizzazione della serata e' stata curata dall'agenzia Syriostar di Gerry Stefanelli responsabile del concorso per la Toscana e la Liguria , con la preziosa collaborazione di Alessandro Ferrari, Alessio Stefanelli, Giovanni Rastrelli, Federico Mandorlini, Andrea Governi e di Paolo Mazzei. Martedì 6 agosto in occasione della Fiera di Lamporecchio si terrà la prima delle 7 finali regionali dei titoli satellite con l'elezione di Miss Bellesere Be_Much Toscana che permetterà alla vincitrice di accedere alle prefinali nazionali che si svolgeranno a Mestre a partire dal 26 al 29 agosto. Le 28 finaliste si contenderanno le scettro di Miss Toscana il 22 agosto nella piazza di Casciana Terme che ospiterà l'ultimo atto del concorso per la trenttotesima volta

© Riproduzione riservata